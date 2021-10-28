В Госдуме оценили победу Дины Авериной на ЧМ фразой «утерла нос всем сомневающимся»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о победе Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике.

«Не думаю, что Дина завоевала эти медали назло всем. Она девочка добрая и делала это во благо. Думаю, ее мотивация была в том, чтобы справедливость восторжествовала. Утерла нос всем сомневающимся, все доказала», — цитирует Журову Eurostavka.ru.

Также парламентарий прокомментировала мнение о том, что результаты россиянки могли быть иными, если бы на мировом первенстве выступила олимпийская чемпионка Линой Ашрам.

«Вы знаете, всегда надо смотреть протокол и результат. Спустя много лет люди просто увидят Аверину на первой строчке в протоколе и никто не вспомнит, что кто-то там приехал. Победителей не судят», — добавила Журова.

В упражнении с обручем Дина Аверина набрала 27,750 балла, а ее сестра Арина (24,950) стала шестой. В упражнении с мячом Дина получила 29,125 балла, а серебро досталось Арине (27,675).

Ранее Аверины оценили наличие зрителей на чемпионате мира, который проходит в японском Китакюсю.