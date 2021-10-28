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Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за футболиста «Арсенала»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Московский «Спартак» заплатит за футболиста тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича €3 млн. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер. Переход будет совершен, если футболист успешно пройдет медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хлусевич принял участие в 12 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами, а также сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Хлусевича в €2 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продлевать контракт с защитником Николаем Рассказовым, если подпишет Даниила Хлусевича.

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Футбол. Чемпионат России
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