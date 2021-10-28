Московский «Локомотив» выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Московский «Локомотив» одержал победу над португальской «Брагой» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу со счетом 6:4.

В составе российской команды голами отметились Федор Земсков, Станислав Кошарный, Борис Никоноров (хет-трик) и Филипп Борер. За «Брагу» забили Бруно Торрес, Лукао, Бернардо Баррал Мартинс, Леонардо Баррал Мартинс.

Отметим, что «Локомотив» в третий раз стал победителем клубного чемпионата мира.

Турнир проходит с 2011 года. Клубный чемпионат мира проходит в Москве в третий раз подряд. До этого турнир проходил только в Бразилии.

Изначально турнир должен был пройти с 27 по 30 октября, включая в себя групповой этап, но из-за введенных коронавирусных ограничений формат был изменен и команды сразу начали с серии плей-офф.

Ранее сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу.

На проходящем в Москве чемпионате мира по пляжному футболу встречались сборные России и Японии. Со счетом 5:2 победу праздновала российская команда.