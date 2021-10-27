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Комментатор Орлов резко раскритиковал нападение «Спартака»

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РИА Новости

Известный комментатор Геннадий Орлов резко раскритиковал нападающих московского «Спартака» Джордана Ларссона и Александра Соболева.

Журналист остался недоволен действиями футболистов в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором столичный клуб с разгромным счетом 1:7 проиграл петербургскому «Зениту» и потерпел крупнейшее поражение в национальном чемпионате.

«Сын знаменитого форварда [Хенрика] Ларссона в начале своей карьеры в «Спартаке» играл очень прилично, а сейчас есть впечатление, что он остановился в своем росте, деградировал. Пришел Соболев, но абсолютно не прибавил, ни на йоту», — заявил Орлов на своем YouTube-канале.

«Спартак» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея 17 очков. «Зенит» — лидер, в его активе 26 баллов.

Ранее сообщалось, что лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев, в прошлом игравший за «Спартак», назвал только одного игрока из состава красно-белых, который способен выступать за петербургский «Зенит». По мнению Ловчева, уровню петербургского клуба соответствует только нигерийский полузащитник Виктор Мозес.

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Футбол. Чемпионат России
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