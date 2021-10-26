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Максименко отразил лишь 50% ударов в створ своих ворот в этом сезоне РПЛ

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РИА Новости

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сумел отразить только 50 процентов ударов по своим воротам.

По воротам Максименко в нынешнем сезоне было нанесено 34 удара, 17 из которых голкипер отразить не смог. Этот показатель стал худшим в нынешнем сезоне среди вратарей, которые провели как минимум два поединка в национальном первенстве.

Максименко защищал ворота «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России, когда красно-белые на выезде проиграли петербургскому «Зениту» со счетом 1:7.

Вратарь уже неоднократно подвергался критике со стороны ряда специалистов, которые, в частности, возмущались тем, что тренерский штаб «Спартака» не дает шансов восстановившемуся после травмы Александру Селихову. Кроме того, в СМИ сообщалось, что зимой в стан красно-белых может перейти вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался в защиту основного голкипера красно-белых Александра Максименко. Он призвал не критиковать его, даже несмотря на разгромное поражение от «Зенита» со счетом 1:7.

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Футбол. Чемпионат России
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