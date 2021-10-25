Комментатор Орлов: жаль, что «Зенит» не забил «Спартаку» восьмой гол

Комментатор Геннадий Орлов, говоря в эфире «Радио Зенит» о победе «Зенита» в матче 12 тура Российской премьер-лиги над «Спартаком» (7:1), выразил сожаление, что петербургский клуб не забил восьмой гол.

«В этом матче «Зенит» порадовал. Конечно, «Спартак» сейчас находится в предынфарктном состоянии. А может, он уже в коме — черт его знает. Жаль, восьмой гол им не забили на последней минуте. Это Азмун атаковал. Могло быть 8:1. Это историческая победа. Как обрадовались коллеги из Москвы, что «Зенит» перешел на второе место. Всего на одну ночь, но какое было счастье! Я читал их восторженные комментарии», — сказал Орлов.

В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее журналист и блогер Василий Уткин выразил мнение, что красно-белые не должны показывать столь неудовлетворительные результаты, несмотря на положение в таблице чемпионата России.