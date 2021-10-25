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Точилин объяснил, почему Дзюба не получил вызов в сборную

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РИА Новости

Экс-главный тренер «Сочи» и «Кубани» Александр Точилин высказался о непопадании в расширенный состав сборной России нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Как объяснил наставник национальной команды Валерий Карпин, это было решение тренерского штаба. Известно, что между Карпиным и Дзюбой существует давний конфликт, однако специалист подчеркивал, что в сборной национальные интересы стоят превыше этого. И на предыдущий микроцикл Дзюба вызов получил, но футболист сам отказался от него. По мнению Точилина, если Артем будет нужен Карпину, то будет вызван вновь.

«Шансы у всех есть. Карпин основательно дал понять, что если ему нужен будет такой футболист, как Дзюба, на это никак не повлияют их взаимоотношения. Все будет выстраиваться на профессионализме. Другой вопрос, как Карпин может встроить Дзюбу в свою игру с учетом того, что Карпин пытается играть в достаточно агрессивный футбол, скоростной. И Артем, возможно, не совсем подходит по своим данным для такого футбола. Поэтому на сегодняшний момент Карпин не посчитал целесообразным его вызывать. Тем более, есть Полоз, тот же Смолов, выбор нападающих большой. Нет смысла вызывать Дзюбу для того, чтобы потом не включать его в окончательный состав. Еще пройдет время, все может поменяться. Кто-то из списка выпадет, кто-то, наоборот, добавится», — сказал Точилин «Газете.Ru».

Сборная России в ноябре проведет заключительные матчи группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав 19 очков и на два балла опережая Хорватию. Если Россия сохранит первое место, то выйдет на мировое первенство напрямую, вторая строчка отправит команду в стыки. 11 ноября дома Россия сыграет с Кипром, а 14 ноября на выезде — с Хорватией.

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что Артем Дзюба «кусает локти».

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