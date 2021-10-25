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«Спартак» пропустил семь мячей впервые в истории чемпионатов России и СССР

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Александр Демьянчук/ТАСС

Московский «Спартак» впервые в истории чемпионатов России и СССР пропустил семь мячей в одном матче.

Во встрече 12-го тура первенства страны красно-белые на выезде уступили петербургскому «Зениту» со счетом 1:7. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Прежде антирекордом было поражение 1:6 от СКА в 1984 году. «Спартак» пропустил семь мячей только в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в сезоне-2017/18.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 26 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 17 баллами располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет столичное «Динамо», а «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал Руя Виторию покинуть пост главного тренера московской команды.

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Футбол. Чемпионат России
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