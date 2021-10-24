«Это дно»: Баринов — о поражении «Спартака» от «Зенита»

Народный артист России Валерий Баринов назвал «дном» поражение московского «Спартака» в матче 12 тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (1:7). Слова Баринова передает «Спорт-Экспресс».

«Это дно. Можно от него оттолкнуться, но куда ниже падать? Санкции после этого поражения Федун может применить к себе. Не организована даже не игра, а существование команды. Нет принципа и идей. Тоже самое и в «Локомотиве» сейчас, но «Спартак» хотя бы не делает громких заявлений. Я знал, что «Спартак» проиграет, но не думал, что так крупно. Когда дилетанты руководят клубом методом тыка, когда шарахаются между решениями, это неправильно», — сказал Баринов.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков. «Спартак» после 12 встреч располагается на седьмой строчке, набрав 17 баллов.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

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