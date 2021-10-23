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Гвардиола: футболисты получают зарплату за игру в футбол, а я говорю, что они играть не будут

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Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что невозможно удовлетворить потребности всех футболистов в команде. Слова Гвардиолы передает Football Daily.

«Невозможно. Это невозможно. Нет ни единого шанса, что это удастся. Если какой-нибудь тренер войдет и скажет, что он способен это сделать, я встану, позвоню президенту и скажу, чтобы брал этого человека на работу. Я не знаю, что нужно делать. Я пытался. Я проводил ротацию, я старался всех задействовать, но всегда кто-то был недоволен тем, что мало играет.

Но это естественно. Они получают зарплату за игру в футбол, а я тот парень который им говорит: «Вы играть не будете». Как они могут быть счастливы? Это невозможно», – сказал Гвардиола.

После трех туров Лиги чемпионов «Манчестер Сити» пока занимает первое место в группе А, набрав шесть очков в трех матчах. В Английской премьер-лиге «Сити» располагается на второй строчке, имея в активе 20 очков.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов.

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Футбол. Чемпионат Англии
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