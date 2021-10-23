Игнашевич обсудил с Жирковым переход в свой клуб

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что обсудил с защитником Юрием Жирковым переход в калининградский клуб. Слова Игнашевича передает пресс-служба «Балтики».

«Я только за, уже обсудил с ним немного этот вопрос. Причем не по моей инициативе, он сам поздравил меня с переходом, сказал, что классный город. Но для того, чтобы такой футболист, как Юра Жирков, играл в «Балтике», мы должны создать ему условия.

Если я ему скажу, что у нас заезд в отель, а на обед и ужин нам нужно сесть в такси и поехать в другую точку в городе, тренироваться — в другой город, потому что только там натуральное поле, а играем мы в четвертой локации, то Юра хорошенько подумает», — сказал Игнашевич.

В настоящий момент Жирков находится без клуба.

Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 31 мая 2021 года.

Также в своей карьере 38-летний полузащитник выступал за ЦСКА, «Анжи», московское «Динамо» и «Челси».

Ранее экс-тренер ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном возвращении Жиркова в армейский клуб.