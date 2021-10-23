Гаджиев: если Емельяненко сегодня выиграет, это будет последний бой в его карьере

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что в случае победы над американцем Тимоти Джонсоном Федор Емельяненко может завершить карьеру. Слова Гаджиева предает Sport24.

«Это особенный день. Если Емельяненко сегодня выиграет, это будет последний бой в его карьере. Лучший момент для завершения сложно представить. Россия. Москва. Главный бой вечера. Все условия для того, чтобы закончить. Федор уже слишком близок к тому моменту, когда боец перестает получать эмоции от поединков. Он уже давно думает не только о боях. Однако, должно быть какое-то красивое завершение. Думаю, в последнее время Емельяненко терпел и заставлял себя работать. А сейчас великая история заканчивается», — сказал Гаджиев.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном пройдет в Москве на «ВТБ Арене» в рамках первого турнира Bellator в России.

В профессиональной карьере российский боец провел 45 поединков, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел американца Квинтона Джексона.

В 22 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл семь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов заявил, что Тимоти Джонсон является фаворитом поединка против Федора Емельяненко.