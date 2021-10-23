Медведев оценил теннисную подготовку Дзюбы

Первая ракетка России Даниил Медведев поделился мыслями о теннисных навыках нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Теннисисту во время интервью был показан видеоролик, на котором запечатлено, как футболист играет в теннис.

«Подает хорошо. Не знаю, во сколько лет он начал играть. Знаю, что любители сверху не любят подавать, им страшно, они снизу все время вводят мяч. Он подает хорошо, попадает. А больше там (на видео) ударов не было», — сказал Медведев в интервью «Матч ТВ».

Медведев должен был выступить на турнире »ВТБ — Кубок Кремля», однако отказался за несколько дней до старта турнира. Одной из причин стала физическая усталость, которая появилась в конце сезона, а также неприятные физические ощущения, возникшие во время турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где в четвертьфинале Медведев уступил болгарскому теннисисту Григору Димитрову.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру двух футболистов петербургского «Зенита» — защитника Деяна Ловрена и нападающего Артема Дзюбы. По мнению комментатора, эти игроки не соответствуют уровню Лиги чемпионов, поэтому тянут команду в еврокубковых матчах назад.