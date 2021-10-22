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Олимпиада 2020

Синхронистка Чигирева рассказала, как поступит с двумя BMW за золото Олимпиады

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева рассказала, что планирует сделать с двумя автомобилями BMW, которые ей подарили за победы на летних Олимпийских играх.

Спортсменка заявила, что BMW X5 за золото Токио-2020 она оставит себе, а старую модель BMW X6, которую ей вручили за победу в Рио-2016, она продаст.

«Думала маме отдать один, но решили, что на предыдущий налог большой. Да и всё-таки для Ростова лучше, чтобы машина была хорошая, но не такая, чтобы на нее засматривались. Старую продадим, маме на эти деньги купим новую», — приводит слова Чигирёвой «Лента.ру».

Автомобили были вручены победителям и призерам Игр-2020 на встрече с замглавы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым 11 сентября. Церемония прошла на территории Кремля. Модели и комплектации иномарок зависят от уровня и количества завоеванных спортсменом медалей. Победителям соревнований подарили автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 млн рублей. Серебряным и бронзовым призерам — BMW X3 различных комплектаций.

Ранее Чигирева рассказала о негативе в соцсетях после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Олимпиада 2020
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