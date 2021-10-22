Экс-футболист «Милана»: игра «Зенита» разочаровала

Бывший футболист «Милана» Массимо Амброзини заявил, что командная игра «Зенита» в матче против «Ювентуса» (0:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разочаровала. Слова Амброзини передает «Спорт-Экспресс».

«Команда меня в какой-то степени разочаровала. Да, она вроде бы была близка к ничейному исходу против такого гранда, как «Ювентус», но слишком уж невнятными хозяева поля выглядели в атаке. В обороне в целом справились, если не считать эпизода с пропущенным голом, а вот впереди все делалось слишком осторожно: можно и нужно больше смелости», — сказал Амброзини.

После трех туров «Зенит» располагается на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Вторую строчку занимает лондонский «Челси» с шестью баллами. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший девять очков.

В следующем туре команды встретятся между собой в Турине. Матч пройдет 2 ноября.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Артем Дзюба вышел в стартовом составе с «Ювентусом».