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Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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РИА Новости

После поражений российских клубов в третьем туре еврокубков Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Напомним, «Зенит» 19 октября потерпел поражение от «Ювентуса» (0:1) в Лиге чемпионов. В Лиге Европы «Спартак» проиграл «Лестеру» (3:4), а «Локомотив» уступил турецкому «Галатасараю» (0:1).

Ни одна из российских команд пока что не выходит из группы в своих турнирах.

В свою очередь, украинская «Заря» обыграла софийский ЦСКА (1:0) в Лиге Конференций. Киевское «Динамо» в Лиге чемпионов потерпело поражение от «Барселоны» (0:1), а донецкий «Шахтер» проиграл «Реалу» (0:5).

Таким образом, Россия занимает девятое место, имея в своем активе 31.682 очка в рейтинге УЕФА. Украина, находящаяся на 10 месте, набрала 31.000 балл. На восьмой строчке располагается Шотландия (32.100).

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал российские клубы после очередных матчей в еврокубках, заявив, что они играют «скверно».

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