Теннисист Медведев рассказал, чем Россия лучше Америки

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о различиях между людьми из России и США. Слова Медведева предает kremlincup.ru.

«Вчера мы были в ресторане с женой, подходит девушка и говорит: «Просто спасибо, что играете за страну и что выиграли US Open». Все с теплотой, по-доброму.

А в Америке если тебя видят в ресторане или где-то, то показывают пальцем и говорят: «Медведев!». А ты в этот момент, к примеру, спагетти ешь. Как-то это не очень», — сказал Медведев.

В нынешнем сезоне Медведев одержал 50 побед и потерпел 11 поражений.

В финале US Open российский теннисист одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Для Медведева это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде он проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Ранее Медведев рассказал, что живет в Монако, а тренируется во Франции.