Московский «Спартак» проиграл пять домашних матчей из девяти в нынешнем сезоне.

Во встрече третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестер Сити», который прошел в российской столице на «Открытие Банк Арене», красно-белые уступили со счетом 3:4. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Спартак» проиграл на домашнем стадионе лиссабонской «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов (0:2), «Нижнему Новгороду» (1:2), «Сочи» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ) и варшавской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы (0:1).

Красно-белым удалось сыграть дома вничью с московским «Динамо» (2:2) и победить екатеринбургский «Урал» (1:0), «Химки» (3:1) и «Уфу» (2:0).

Ранее известный российский тренер, экс-наставник «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев раскритиковал оборону «Спартака» за ошибки, допущенные в матче против «Лестера» (3:4).