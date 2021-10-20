Форвард «Лестера» Дака оформил хет-трик в матче со «Спартаком»

Нападающий «Лестер Сити» Патсон Дака оформил хет-трик в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против московского «Спартака».

Форвард отметился забитыми мячами на 45, 58 и 54 минутах. После 57 минут игры ведет английский клуб со счетом 3:2. У красно-белых отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером» проходит в Москве на «Открытие Банк Арене». Главным арбитром игры является греческий рефери Анастасиос Сидиропулос. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров «Спартак», набравший три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы C. В первом матче группового этапа красно-белые проиграли варшавской «Легии» (0:1), а в следующей встрече оказались сильнее «Наполи» (3:2)

«Лестер» с одним баллом располагается на последней, четвертой строчке. В первых матчах английский клуб сыграл вничью с «Наполи» (2:2) и уступил «Легии» (0:1).

Ранее «Спартак» и «Лестер» объявили составы на матч Лиги Европы.