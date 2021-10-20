Черчесов рассказал об ожиданиях от матчей России с Кипром и Хорватией

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ждет от матчей отборочного этапа чемпионата мира — 2022 против Кипра и Хорватии.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина занимает первую строчку в своей группе. С киприотами Россия сыграет 11 ноября дома, а через три дня сразится на выезде с хорватами.

«Тут важно понимать, что чемпионат мира — такой турнир, участие в котором способно дать толчок развитию футбола в стране. Поэтому жду победы над киприотами и того счета с хорватами в Сплите, который позволит занять первое место в группе и завоевать путевку в Катар напрямую», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Черчесов возглавил команду в 2016 году и был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021 года. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что Черчесов ответил на обвинения экс-игрока национальной команды Андрея Канчельскиса, согласно которым специалист брал деньги с игроков, чтобы они получили место в сборной.