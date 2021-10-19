Арбитр Карасев подарил Урганту памятный подарок

Российский арбитр Сергей Карасев в передаче «Вечерний Ургант» подарил ведущему Ивану Урганту судейскую форму с чемпионата Европы – 2020.

«Это официальная футболка судей на чемпионате Европы. В них мы работали на турнире в июне-июле. Я умышленно взял черную, потому что вы всегда в строгом костюме. Вы практически арбитр», — сказал Карасев.

Карасев входит в число лучших арбитров мира, в 2018 году рефери отсудил полуфинальный матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель», также он отработал одну игру на чемпионате мира в России.

Недавно рефери работал на матчах Евро-20200, в частности был главным судьей на игре 1/8 финала Нидерланды – Чехия (0:2).

После этого судья отработал матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 – по пенальти).

В минувшие выходные Карасев судил московское дерби «Спартак» — «Динамо», которое завершилось со счетом 2:2.

Ранее Карасев ответил на вопрос о любимой команде.