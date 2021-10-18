Джигурда ответил на желание Союза ММА России бороться с фрик-боями

Актер Никита Джигурда ответил главе Союза смешанных единоборств (MMA) России Радмиру Габдуллину, который раскритиковал проведение фрик-боев.

«Все глупости делаются с серьезном лицом. В чем проблема? Это выяснение отношений. И мы еще привлекаем публику, которая не знает, что такое октагон», — цитирует Джигурду «Спорт-Экспресс».

Депутат Госдумы Виталий Милонов и Джигурда провели поединок по правилам бокса в начале октября в рамках турнира промоушена «Наше дело». Победу в нем одержал 60-летний актер.

Ранее Габдуллин заявил, что организация намерена бороться в фрик-боями. Он сказал, что поединки, которые не входят в Единый календарный план (ЕКП), не должны называться ММА и считаться спортивным событием. Глава Союза MMA страны отметил, что реклама букмекеров на турнирах поп-MMA противоречит российским законам.

«Со своей стороны, мы будем призывать прокуратуру и ФАС обратить на это внимание. Уважающие закон букмекеры по закону не имеют права размещать свою эмблему и принимать ставки на такие события», — сказал Габдуллин.