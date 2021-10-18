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Агент Ковальчука оценил его назначение в сборную фразой «решение было принято не им»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Агент двукратного чемпиона мира Ильи Ковальчука Юрий Николаев высказался о назначении хоккеиста генеральным менеджером сборной России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Вопрос его назначения на пост генерального менеджера долго муссировался. Я общался с Ильей на эту тему. Надо понимать, что данное решение было принято не им, а на самой верхушке Федерации хоккея России (ФХР). Илья занял почетную должность, ответственную. Остается пожелать ему и российской сборной только успехов», — цитирует Николаева РИА «Новости».

Ковальчук является победителем Олимпиады — 2018 в южнокорейском Пхенчхане и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард выступал за «Атланту Трэшерз» (2001-2004, 2005-2010), «Нью-Джерси Дэвилз» (2010-2013), «Лос-Анджелес Кингз» (2018-2019), «Монреаль Канадиенс» (2020) и «Вашингтон Кэпиталз» (2020). Всего в НХЛ он провел 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина в составе петербургского СКА (2015, 2017) и омского «Авангарда» (2021). В настоящее время он находится в статусе свободного агента.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал «номинальным» назначение Ковальчука в сборную России.

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Хоккей. Сборная России
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