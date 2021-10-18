Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в пермской школе 10:44
Срок службы ракет «Стилет» продлят до 2023 года 10:42
Умер 94-летний художник Акилле Перилли 10:42
РБК назвал основным кандидатом на пост детского омбудсмена Наталью Агре 10:39
ГИБДД назвала самые опасные для пешеходов районы Москвы 10:35
Шлеменко раскрыл информацию о дальнейших планах после победы над Гусейновым 10:34
Стоимость нового флагмана Google слили в сеть 10:34
«Тулунского маньяка» приговорили к 24 годам колонии строгого режима 10:31
Врачи оценили состояние членов «киноэкипажа» Пересильд и Шипенко 10:29
РЕН ТВ: конфликт с участием мигрантов произошел на севере Москвы 10:25
Бесплатная ставка 1000 р.

Шлеменко рассказал, как победил Гусейнова со сломанной рукой

close
100%
Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал победу над Артуром Гусейновым на турнире EFC 42.

По его словам, противостояние вышло крайне зрелищным с обеих сторон.

«Я рад, что так все прошло, потому что Артур тактически хотел меня переиграть, провоцировал меня, вызывал на какие-то эмоции для того, чтобы я совершал ошибки. Приглашал зарубиться в стойке, а сам с первых же секунд полез бороться. У него был такой план, и, по сути, я ему ничего не дал сделать.

Единственное, что меня расстраивает – что в первом раунде я сломал руку. Это меня чуть-чуть сбило. Я сломал лунную кость на запястье, пополам. С этим тоже нужно было считаться.

Все-таки бой делают два человека. Потому что когда на вас висят, вас клинчуют, когда постоянно пытаются схватить за ногу… Посмотрите, даже в боксе можно спокойно засушить бой – просто клинчевать все время. Вот это делал Артур. Я пытался отойти, но когда я стоял возле сетки в самом начале, слышал подсказки из его угла: «виси на нем, виси на нем!»

То есть, мне либо нужно было действовать так, как я действовал, либо таскать на себе эту тушу, которая весит под 100 кг – для чего? Поэтому тактически с моей стороны было правильно драться именно так. Потому что соперник не желал драться в стойке», — заявил Шлеменко.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об Александре Шлеменко, который одержал победу единогласным решением над Артуром Гусейновым в главном бою промоушена Eagle FC.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях