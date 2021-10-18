Шлеменко рассказал, как победил Гусейнова со сломанной рукой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал победу над Артуром Гусейновым на турнире EFC 42.

По его словам, противостояние вышло крайне зрелищным с обеих сторон.

«Я рад, что так все прошло, потому что Артур тактически хотел меня переиграть, провоцировал меня, вызывал на какие-то эмоции для того, чтобы я совершал ошибки. Приглашал зарубиться в стойке, а сам с первых же секунд полез бороться. У него был такой план, и, по сути, я ему ничего не дал сделать.

Единственное, что меня расстраивает – что в первом раунде я сломал руку. Это меня чуть-чуть сбило. Я сломал лунную кость на запястье, пополам. С этим тоже нужно было считаться.

Все-таки бой делают два человека. Потому что когда на вас висят, вас клинчуют, когда постоянно пытаются схватить за ногу… Посмотрите, даже в боксе можно спокойно засушить бой – просто клинчевать все время. Вот это делал Артур. Я пытался отойти, но когда я стоял возле сетки в самом начале, слышал подсказки из его угла: «виси на нем, виси на нем!»

То есть, мне либо нужно было действовать так, как я действовал, либо таскать на себе эту тушу, которая весит под 100 кг – для чего? Поэтому тактически с моей стороны было правильно драться именно так. Потому что соперник не желал драться в стойке», — заявил Шлеменко.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об Александре Шлеменко, который одержал победу единогласным решением над Артуром Гусейновым в главном бою промоушена Eagle FC.