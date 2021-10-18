«Анжи» поздравил дагестанца Халилова с победой на чемпионате мира по Dota 2

Махачкалинский «Анжи» поздравил 19-летнего дагестанца Магомеда «Collaps» Халилова с победой на чемпионате мира по Dota 2. Соответствующий пост клуб опубликовал в Instagram.



«В финале вместе со своей командой Team Spirit он обыграл китайский «PSG.LGD» и стал обладателем 18 миллионов долларов. Поздравляем!» — говорится в сообщении.

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что в Госдуме восхитились призовыми Team Spirit за победу на чемпионате мира по Dota 2.