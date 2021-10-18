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Хохлов рассказал, почему подал иск против Facebook на 150 млн рублей

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РПЛ

Наставник волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал о судебном разбирательстве с американской компанией Facebook.

«Подготовку судебного иска мы начали еще весной. Если не ошибаюсь, подали в июле. Там все просто. Блокируется моя фамилия, потому что модераторы, скорее всего, сидят на Украине и расценивают мою фамилию как ругательство против украинцев.

Это не моя мысль, подать на них в суд. Я не зарегистрирован в Facebook. Мне позвонили друзья и знакомые, объяснили ситуацию, мне стало немного обидно. Позже мы приняли общее решение подать в суд. Главным инициатором является женщина, которая ведет дело.

Это не попытка заработать. Если ваше имя, на которое вы работали годами, начинают стирать, то уже завтра они предложат его поменять. К таким последствиям я не готов.

Откуда взялась сумма в 150 миллионов? Решили, что на данный момент будет именно такая сумма. Пусть люди, которые занимаются этими алгоритмами, приведут их в порядок и прекратят необоснованную травлю», — цитирует специалиста «РБ Спорт».\

После 18-ти туров «Ротор» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что в Госдуме не исключили блокировку Facebook из-за ситуации с Дмитрием Хохловым.

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Футбол. Чемпионат России
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