Бышовец ответил Канчельскису, обвинившему его в получении денег от игроков

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на слова экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса о том, что специалист брал деньги с игроков за вызов в национальную команду.

«Мне сложно ответить на вопрос, почему Канчельскис делает подобные заявления. Но сейчас такое время, что за деньги можно написать или сказать все что угодно. Я не понимаю, зачем это? При чем здесь Черчесов и Бышовец?

Оцениваю это как очередной заказ. Мир, к сожалению, так устроен, в нем есть добро и зло.

При этом я очень хорошо отношусь к Канчельскису как к футболисту, в национальной команде у меня к нему претензий не было. Сожалею, что он так говорит. Я ведь приглашал его в сборную, дал ему дорогу в большой футбол, что помогло ему стать футболистом «Манчестер Юнайтед».

Когда он уже был без работы, рекомендовал его на должность главного тренера Шамилю Газизову, тогда «Уфа» только создавалась. Вспоминается моя фраза в «Локомотиве: «Есть предел человеческой доброте, предела человеческой мерзости нет», — приводит слова специалиста ТАСС.

Бышовец при этом подчеркнул, что не считает эту ситуацию основанием для судебного разбирательства.

Анатолий Бышовец был наставником национальной команды (СССР и СНГ) в период с 1990 по 1992 год, а затем тренировал сборную России в 1998-м.

Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал победы сборной России над Словакией и Словенией.