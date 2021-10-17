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На награждении фигуристок в Будапеште вынесли старый российский флаг

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Организаторы турнира Budapest Trophy вынесли разные российские флаги на церемонии награждения женщин.

Весь пьедестал заняли российские фигуристки. Победительницей стала дебютантка взрослых международных соревнований Майя Хромых, второй стала Анна Щербакова, а третье место заняла Софья Самодурова.

Средняя полоса одного из вынесенных флагов была светлее. С 1991 по 1993 год средняя полоса флага России была лазоревого цвета.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию победы российских фигуристок на турнире в Будапеште.

Ранее российская фигуристка Катарина Гербольдт оценила итоги женского турнира Budapest Trophy.

Budapest Trophy. Женщины

1. Майя Хромых (Россия) — 224,91
2. Анна Щербакова (Россия) — 222,73
3. Софья Самодурова (Россия) — 190,91
4. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 184,93
5. Алина Урушадзе (Грузия) — 179,14

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