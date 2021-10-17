На награждении фигуристок в Будапеште вынесли старый российский флаг

Организаторы турнира Budapest Trophy вынесли разные российские флаги на церемонии награждения женщин.

Весь пьедестал заняли российские фигуристки. Победительницей стала дебютантка взрослых международных соревнований Майя Хромых, второй стала Анна Щербакова, а третье место заняла Софья Самодурова.

Средняя полоса одного из вынесенных флагов была светлее. С 1991 по 1993 год средняя полоса флага России была лазоревого цвета.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию победы российских фигуристок на турнире в Будапеште.

Ранее российская фигуристка Катарина Гербольдт оценила итоги женского турнира Budapest Trophy.

Budapest Trophy. Женщины

1. Майя Хромых (Россия) — 224,91

2. Анна Щербакова (Россия) — 222,73

3. Софья Самодурова (Россия) — 190,91

4. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 184,93

5. Алина Урушадзе (Грузия) — 179,14