Боксер Трояновский предсказал победу Шлеменко в поединке с Гусейновым

Российский боксер, бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от боя в турнире по смешанным единоборствам EFC 42 между Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым. Трояновский выразил уверенность, что Шлеменко одержит убедительную победу.

«Обязательно буду смотреть бой Александра. Я знаком с ним лично, даже разделял тренировочный ринг, будучи в Таиланде. Я считаю, что Саша должен победить. Думаю, что победа будет досрочная. Вес немаленький, оба — бьющие ребята, и бой точно не продлится все раунды», — сказал Трояновский «Газете.Ru».

Боксер также высказался о проблеме, с которой Гусейнов столкнулся перед боем — он не смог сделать вес, на взвешивании показав 85,2 кг. Перевес составил 1,4 кг, Артур был за это оштрафован. Трояновский не исключил, что его заставили сгонять излишек до необходимого лимита. По мнению Эдуарда, исход противостояния во многом может зависеть от того, насколько оба бойца успели восстановиться после сгонки веса.

«Если Гусейнова все-таки заставили бы досогнать вес, это могло бы сыграть роль не в лучшую сторону. Он не сделал вес — значит, был истощен. И если ему пришлось еще сгонять, он затратил много сил. А так — если его только оштрафовали, непосредственно во время боя это ничего не решит. Сейчас важно, насколько сложной у каждого из них была весогонка. От того, кто и как восстановится, будут зависеть их силы», — заключил Трояновский.

Ранее боец Вячеслав Василевский заявил, что Шлеменко досрочно победит Гусейнова.