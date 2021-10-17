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Бывшая жена Аршавина рассказала, что мать экс-футболиста выселила ее из дома с тремя детьми

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@alisiaarshavina/Instagram.com

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса рассказала, что мать экс-футболиста вынудила ее выселиться из дома с тремя детьми. Слова Аршавиной передает «7дней.ru».

«Мы решили оставить дом и уйти. Я пережила кому, сепсис, шесть операций, но меня сломало прощание с домом. Я умирала там, уезжая и вспоминая слова Андрея. Он говорил, что никогда не заберет дом. В этом доме не было ссор, не было ничего плохого. Нас выгнал не Андрей, не мой муж, а свекровь. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку. Не ей было решать — жить нам там или уйти», — рассказала Алиса.

В конце 2020 года суд удовлетворил иск матери Аршавина Татьяны о выселении Алисы и ее детей из дома в питерском поселке Коломяги. Отметим, что экс-футболист записал дом на свою мать еще во время брака с Алисой.

Аршавин и Казьмина заключили брак в 2016 году. В начале 2019 пара объявила о разводе.

Аршавин выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным чемпионом России.

1 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года.

Ранее мама Аршавина заявила, что хотела бы «спрятать» сына от женщин.

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