Форвард «Крыльев» пообещал помочь выиграть комментатору Геничу спор у Дзюбы

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отреагировал на спор телекомментатора Константина Генича и форварда «Зенита» Артема Дзюбы по поводу его результативности в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист считает, что Сергеев не забьет больше восьми голов в текущем чемпионате, комментатор убежден, что забитых мячей будет больше.

«Не знаю, почему Дзюба в меня не поверил. Может, причина в том, что я дебютировал в РПЛ только в 26 лет?Но ничего страшного. Помогу Константину Геничу выиграть спор. Они поспорили на желание? Дай Бог, чтобы у меня получилось», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ Сергеев сыграл в десяти матчах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

После десяти матчей «Крылья Советов» занимают десятую строчку в таблице РПЛ. В активе самарской команды 13 очков. 17 октября «Крылья» примут на своей арене «Нижний Новгород».

Ранее сообщалось, что нападающий «Крыльев Советов» высказался о том, что его не вызывают в сборную России.