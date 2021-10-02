Нападающий «Крыльев Советов» высказался о том, что его не вызывают в сборную России

Нападающий «Крылья Советов» Иван Сергеев, говоря о том, что его не вызывают в сборную России, заявил, что ему нужно прибавлять в игровом плане. Слова Сергеева передает «Спорт-Экспресс».

«Сборная меня не замечает? Я спокойно к этому отношусь. Если меня не замечают, значит мне надо еще прибавлять. Я не расстраиваюсь, работаю каждый день. Понятно, что РПЛ — это другой уровень, чем ФНЛ. Здесь другое все — скорости, игра, единоборства. Все команды на голову выше. Понемногу наша молодая команда прибавляет. Хочу поздравить Самару с победой», — сказал Сергеев.

В текущем сезоне РПЛ Сергеев сыграл в десяти матчах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

После десяти матчей «Крылья Советов» занимают десятую строчку в таблице РПЛ. В активе самарской команды 13 очков. 17 октября «Крылья» примут на своей арене «Нижний Новгород».

Ранее «Крылья Советов» в матче десятого тура Российской премьер-лиги одержали победу над московским «Динамо» со счетом 1:0.