Исмаилов, вероятнее всего, завершит карьеру после поражения от Минеева

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова, заявил, что, скорее всего, его подопечный завершит карьеру после поражения от Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи.

«Первоначальное ощущение, что на этом мы заканчиваем карьеру Магомеда Исмаилова. Так мы думаем прямо сейчас, но окончательное решение будет принято через несколько дней», — сказал наставник на пресс-конференции.

Напомним, Минеев победил Исмаилова в третьем раунде техническим нокаутом, благодаря чему остался чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее Владимир Минеев заявил, что хотел бы провести третий бой с Магомедом Исмаиловым.