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Стало известно, кому Джикия посвятил свой гол в ворота «Динамо»

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Reuters

После матча между московскими «Спартаком» и «Динамо» (2:2) в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) легенда красно-белых Никита Симонян позвонил в раздевалку автору одного из голов Георгию Джикии и поздравил его с волевым отыгрышем и сказал, что он и Жиго сыграли, как настоящие форварды. Об этом сообщает «СЭ».

В свою очередь, капитан «Спартака» в ответ посвятил свой гол лучшему снайперу в истории красно-белых, которому 12 октября исполнилось 95 лет.

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков. «Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Подопечные Руя Витории померятся силами с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

РПЛ. 11-й тур
«Спартак» — «Динамо» — 2:2
Голы: 0:1 — Ордец, 19; 0:2 — Тюкавин, 60; 1:2 — Джикия, 87; 2:2, — Жиго, 90.

Ранее бывший президент московского красно-белых Андрей Червиченко заявил, что «Спартак» слабее «Динамо» и «Зенита».

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Футбол. Чемпионат России
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