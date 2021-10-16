В «Спартаке» одним словом отреагировали на новость о покупке игрока «Шахтера»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о том, что красно-белые приобрели игрока донецкого «Шахтера» Марка Мампаси, передает «Чемпионат.com».

«Фейк», — сказал Зеленов.

18-летний Мампаси является воспитанником «Шахтера» и имеет украинское гражданство. Сейчас он выступает на правах аренды за «Мариуполь». В текущем сезоне Мампаси провел восемь матчей, отдав одну результативную передачу.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Следующим матчем в рамках чемпионата России станет поединок 11-го тура против другого столичного клуба — «Динамо». Встреча состоится 16 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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