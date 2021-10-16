Экс-игрок «Челси» рассказал, как для перехода в клуб АПЛ проехался в багажнике машины

Нападающий сборной Сенегала Демба Ба рассказал, что для того, чтобы его трансфер в английский «Вест Хэм» не был обнаружен СМИ до официального оформления всех документов, ему пришлось залезть в багажник автомобиля и попросить друга отвезти его в офис клуба.

«Я подчинился, потому что в клубе сказали, что не хотят, чтобы журналисты узнали об этом. Я стучался головой на каждом углу», — цитирует форварда The Athletic.

В сентябре этого года Ба объявил о завершении спортивной карьеры.

Сенегалец выступал за французский «Руан», бельгийский «Мускрон», немецкий «Хоффенхайм», английские «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Челси», турецкие «Бешикташ», «Гезтепе» и «Истанбул Башакшехир», китайский «Шанхай Шэньхуа». Его последним клубом был швейцарский «Лугано». За сборную Сенегала Ба провел 22 матча.

Ранее сообщалось, что руководитель отдела спорта и развития московского «Локомотива» Ральф Рангник предложил экс-форварду лондонского «Челси» Дембе Ба стать спортивным директором «железнодорожников».