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Акинфеев: Фернандес хотел уйти из сборной России после чемпионата мира

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Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что его одноклубник Марио Фернандес хотел уйти из сборной еще после домашнего чемпионата мира — 2018. Слова Акинфеева передает Sport24.

«Насколько я знаю, Марио вообще хотел сыграть чемпионат мира — и на этом закончить в сборной. Но видишь — как-то удержали. Понять его можно — столько травм. И голову разбивали, и связки рвал. Одно дело — когда ты почти не ломаешься, как Криштиану Роналду. Плюс Марио немолодой игрок, ему уже за 30. Ему тоже удобнее сейчас более лайтовый режим — играть раз в неделю. Потому что на поле он всегда работает на износ, — сказал Акинфеев.

Фернандес дебютировал за сборную России в 2017 году. В составе национальной команды он принял участие в 33 матчах, в которых забил пять мячей. Вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где отметился голом в ворота команды Хорватии.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему Фернандес принял решение завершить карьеру в национальной команде.

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