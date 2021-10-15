Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Отчим убитого под Рязанью подростка «боготворил» крысу 19:55
Подозреваемых в оккультном убийстве подростка отправили в СИЗО 19:51
Николишин о ситуации с тренерами сборной России: вакханалия и клоунада 19:47
В Минздрав РФ подали заявку на регистрацию препарата «Мир-19» 19:47
Актер из «Мачо и ботан» попросил подписчиков не обсуждать его тело 19:44
Емельяненко перед боем: я уже далеко не тот Федор, которым был прежде 19:38
На Украине рассказали о девяти сценариях развития войны с Россией 19:35
В США сравнили кризис грузоперевозок с армагеддоном 19:31
Собчак пожаловалась в Росгвардию на слежку 19:31
Наставник «Ливерпуля» раскритиковал турнир УЕФА: нельзя так поступать, это... 19:25
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-игрок сборной Франции: надоело отдавать «Золотой мяч» Месси, что он выиграл?

close
100%
Christian Hartmann/Reuters

Бывший игрок сборной Франции Патрис Эвра назвал футболистов, которых считает достойными получения «Золотого мяча». Слова Эвры передает Prime Video Sport.

«На мой взгляд, этот «Золотой мяч» предназначен для Канте. Или Жоржиньо, он этого заслуживает! Не понимаю, почему люди говорят: «Он всего лишь полузащитник». Жоржиньо выиграл все! И внес большой вклад в эти победы. Это несправедливо. Мне надоело отдавать «Золотой мяч» Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Хорошо, Кубок Америки, но что он сделал с «Барселоной»?

В прошлом сезоне Жоржиньо тоже выигрывал трофеи, поэтому для меня будет полной несправедливостью, [если Жоржиньо не возьмет награду]», – сказал Эвра.

Лионель Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

Церемония вручения награды лучшему футболисту года пройдет в декабре.

Ранее стало известно, что нападающий «Реала» Карим Бензема опередил Месси в голосовании за «Золотой мяч».

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях