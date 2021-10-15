Экс-игрок сборной Франции: надоело отдавать «Золотой мяч» Месси, что он выиграл?

Бывший игрок сборной Франции Патрис Эвра назвал футболистов, которых считает достойными получения «Золотого мяча». Слова Эвры передает Prime Video Sport.

«На мой взгляд, этот «Золотой мяч» предназначен для Канте. Или Жоржиньо, он этого заслуживает! Не понимаю, почему люди говорят: «Он всего лишь полузащитник». Жоржиньо выиграл все! И внес большой вклад в эти победы. Это несправедливо. Мне надоело отдавать «Золотой мяч» Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Хорошо, Кубок Америки, но что он сделал с «Барселоной»?

В прошлом сезоне Жоржиньо тоже выигрывал трофеи, поэтому для меня будет полной несправедливостью, [если Жоржиньо не возьмет награду]», – сказал Эвра.

Лионель Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

Церемония вручения награды лучшему футболисту года пройдет в декабре.

Ранее стало известно, что нападающий «Реала» Карим Бензема опередил Месси в голосовании за «Золотой мяч».