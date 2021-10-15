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Косторная снялась в фотосессии по мотивам фильма «Сумерки»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка, победительница чемпионата Европы — 2020 Алена Косторная приняла участие в фотосессии по мотивам фильма «Сумерки» о любви вампира Эдварда Каллена и смертной девушки Беллы Свон.

В 2019 году фигуристка выступала в произвольной программе под музыку из фильма и представала она перед зрителями в образе главной героини. За организацию такой фотосессии спортсменка выразила благодарность своей фан-группе KostoNation.

«Спасибо за возможность ощутить себя героиней одного из моих любимых фильмов», — написала фигуристка под своими фотографиями в Instagram.

Косторная выступила на турнире Finlandia Trophy, где завоевала бронзу. В короткой программе фигуристка не стала заходить на элемент ультра-си — тройной аксель, но без ошибок выполнила все остальные элементы. В произвольном прокате ученица Тутберидзе исполнила один тройной аксель с ошибкой, резко перевалившись на вторую ногу во время приземления, и набрала в целом 218,83 балла.

Ранее чемпионка Универсиады по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова оценила новую произвольную программу Алены Косторной. Ученица Тутберидзе выступила под композицию «Зима» Антонио Вивальди и исполнила чистый тройной аксель.

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