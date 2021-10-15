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Тренер «Динамо» Шварц сравнил игру «Спартака» при Тедеско и Витории

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Torsten Silz/dpa/Global Look Press

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сравнил игру столичного «Спартака» при бывшем наставнике Доменико Тедеско и нынешнем главном тренере Руи Витории.

Тедеско покинул «Спартак» в конце сезона-2020/21, Витория был назначен на его место.

«Игра «Спартака» при Тедеско и Витории изменилась. Они добыли три заслуженные победы в последних матчах. Команда в начале сезона играла в четыре защитника, теперь они играют в пять. Для нас важно текущее состояние соперника, насколько мы сможем подобрать к нему ключи», — приводит слова Шварца «Чемпионат.com».

Встреча состоится в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч запланирован на 16 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» идет на второй строчке, имея в активе 19 баллов и на четыре очка отставая от лидирующего петербургского «Зенита». «Спартак» набрал 16 очков и расположился на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал, чего ждет от предстоящего московского дерби — матча между «Спартаком» и «Динамо».

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Футбол. Чемпионат России
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