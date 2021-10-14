Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Акинфеев — о сборной: пусть будет плохая игра, зато нужный результат 00:10
Жирков рассказал, как не хотел переходить в «Зенит» 14.10.2021, 23:57
Написавший королеве Елизавете II мальчик хочет пообщаться с Путиным 14.10.2021, 23:57
На Украине работник почты потребовал €1 млрд компенсации... 14.10.2021, 23:56
Погибшую в ДТП с Собчак женщину похоронили 14.10.2021, 23:46
Тренер «Динамо» Шварц рассказал, какое блюдо русской кухни готов... 14.10.2021, 23:37
МВД Белоруссии заявило, что вычислило почти всех подписчиков экстремистских... 14.10.2021, 23:36
На Украине призвали к «уничтожению» Москвы 14.10.2021, 23:25
Комментатор Орлов заявил, что как игрок Дзюба помог бы сборной России 14.10.2021, 23:20
Из-за семейной ссоры британец убил брата ножом в грудь 14.10.2021, 23:13
Бесплатная ставка 1000 р.

В сборной России шокированы возможной причастностью биатлонистки к убийству

close
100%
ya62.ru

Старший тренер сборной России по ачери-биатлону (вместо винтовки используется лук — «Газета.Ru») Владимир Матвеев рассказал, что в команде шокированы новостью о возможной причастности трехкратной чемпионки России Марии Корнеевой к убийству 15-летнего Романа Федулова в Рязанской области.

«Я и все, кто знал Марию, шокированы и отказываемся верить в то, что такое могло произойти. Никогда бы не сказал, что она обладает какой-либо жестокостью. Мы знаем Марию с другой стороны. Трудно сказать, что в голове у человека, мне неизвестно, как она вела себя в быту.

Спортсменкой она была хорошей. Была в национальной команде. В последнее время, правда, стало заметно, что у нее появились другие интересы. Мария уже достаточно взрослая девушка. В последнее время она иногда попадала в призы, но все же в сборной России хочется видеть спортсменов, которые горят желанием соревноваться», — цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, подросток пропал 8 октября в поселке Стенькино, а 14 октября его тело обнаружили возле деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти. На теле были обнаружены следы попыток нарисовать ножом оккультный символ.

Ранее сообщалось, что вместе с Корнеевой под стражу взят ее сожитель и отчим погибшего Владислав Цикунов.

Цикунов рассказал на допросе, что Корнеева должна была вырезать ножом на спине у мальчика пентаграмму, однако в ходе ритуального обряда случайно убила его.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях