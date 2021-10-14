В сборной России шокированы возможной причастностью биатлонистки к убийству

Старший тренер сборной России по ачери-биатлону (вместо винтовки используется лук — «Газета.Ru») Владимир Матвеев рассказал, что в команде шокированы новостью о возможной причастности трехкратной чемпионки России Марии Корнеевой к убийству 15-летнего Романа Федулова в Рязанской области.

«Я и все, кто знал Марию, шокированы и отказываемся верить в то, что такое могло произойти. Никогда бы не сказал, что она обладает какой-либо жестокостью. Мы знаем Марию с другой стороны. Трудно сказать, что в голове у человека, мне неизвестно, как она вела себя в быту.

Спортсменкой она была хорошей. Была в национальной команде. В последнее время, правда, стало заметно, что у нее появились другие интересы. Мария уже достаточно взрослая девушка. В последнее время она иногда попадала в призы, но все же в сборной России хочется видеть спортсменов, которые горят желанием соревноваться», — цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, подросток пропал 8 октября в поселке Стенькино, а 14 октября его тело обнаружили возле деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти. На теле были обнаружены следы попыток нарисовать ножом оккультный символ.

Ранее сообщалось, что вместе с Корнеевой под стражу взят ее сожитель и отчим погибшего Владислав Цикунов.

Цикунов рассказал на допросе, что Корнеева должна была вырезать ножом на спине у мальчика пентаграмму, однако в ходе ритуального обряда случайно убила его.