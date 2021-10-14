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Овечкин установил рекорд среди действующих игроков НХЛ

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Reuters

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 13 шайб в стартовых матчах сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Этот результат является лучшим среди действующих хоккеистов лиги.

Напомним, «Вашингтон» в стартовом матче сезона-2020/21 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), а Овечкин набрал четыре очка (2+2).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин вышел на чистое пятое место по заброшенным шайбам в турнире, оформив дубль в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Овечкин является автором 732 голов в регулярных чемпионатах лиги. По этому показателю он обошел Марселя Дионна. Лидером по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах является Уэйн Гретцки (894).

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Хоккей. НХЛ
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