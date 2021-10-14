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Карпин рассказал о штрафах в сборной России

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о штрафах в национальной команде.

«В сборной уже были штрафы. Смолов пришел не в красной футболке, а в белой. Оштрафуем на 1000 рублей. Деньги идут в общак, который держит Джикия. На собранное что-то купим. Например, бургеры, в Макдональдс заедем», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Карпин возглавил сборную России 23 июля. Под его руководством национальная команда одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Подопечные Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не согласился с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, который назвал капитанскую повязку в сборной «тряпочкой»

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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