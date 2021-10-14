Экс-наставник сборной России Адвокат поделился мнением о Карпине

Бывший тренер сборной России по футболу Дик Адвокат поделился мнением о наставнике российской команды Валерии Карпине, передает «Спорт-Экспресс».

«Карпин — это великий игрок. Он прекрасно играл в Испании. Последние несколько лет он хорошо работал в «Ростове». Сейчас он очень опытный тренер и хороший парень. Дайте ему время поработать в сборной России», — сказал Адвокат.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что полузащитник национальной команды Дмитрий Баринов похож на него по характеру.