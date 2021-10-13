Украину могут лишить чемпионата Европы по MMA в случае недопуска россиян

Глобальная ассоциация смешанных боевых единоборств (GAMMA) пригрозила лишить Украину чемпионата Европы по MMA, если российские спортсмены не будут допущены к соревнованиям.

Ранее глава украинской организации Владимир Тесля заявил, что россияне не выступят на чемпионате Европы, а запрет на их участие было одним из требований организации к GAMMA.

«GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или каким-либо другим соображениям», — отмечается в заявлении GAMMA, опубликованном в ТАСС.

В организации отметили, что в случае дискриминации какой-либо из команд чемпионат Европы может быть перенесен в другую страну.

Чемпионат Европы по MMA должен был пройти в Греции, однако он был перенесен из-за лесных пожаров в Грузию. Из-за роста случаев заражения коронавирусом в стране GAMMA вновь сменила место проведение соревнований. Теперь первенство запланировано на 5-9 ноября в Киеве.

Ранее в Союзе ММА России отреагировали на решение Украины не пускать россиян на ЧЕ.