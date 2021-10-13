Аленичев — о Дзюбе: обратной дороги в сборную нет

Российский тренер Дмитрий Аленичев поделился мнением о будущем нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России, передает «Спорт-Экспресс».

Аленичев выразил мнение, что в ближайшее время нападающего петербургского «Зенита» в сборной не будет.

«Ребята добились без этого форварда двух побед — так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет», — заявил специалист.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Ранее сообщалось, что комментатор Константин Генич считает, нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет выступать за сборную России, пока ее главным тренером является Валерий Карпин.