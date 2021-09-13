Медведев обыграл Джоковича и стал победителем US Open

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США.

В финале вторая ракетка мира обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.

Медведев сделал 16 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Джоковича шесть эйсов, три двойные ошибки и один брейк-пойнт.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведеву не удавалось одержать победу в двух из них.

В случае победы на US Open Джокович мог собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее сообщалось, что Вторая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что годовщина свадьбы придаст ему дополнительной мотивации в финальном матче Открытого чемпионата США против представителя Сербии Новака Джоковича.

Теннис. US Open. Финал

Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 6:4, 6:4.