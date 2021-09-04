Быков оценил вероятность приезда Панарина на пекинскую Олимпиаду

Бывший наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил вероятность приезда игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на пекинскую Олимпиаду, передает Metaratings.ru.

«Я не думаю, что он отказывался от вызова в сборную. Мне кажется, интерпретация слов иногда не соответствует ситуации. Артемий воспитан в семье, где патриотизм и профессионализм на высоком уровне», — сказал Быков.

Напомним, Панарин не выступил за национальную команду на чемпионате мира 2021 года.

«По каким-то обстоятельствам Панарин сказал: «К сожалению, я не смогу в этом году помочь сборной», — заявил тогда глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о шансах национальной команды взять медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.