Российский боксер гарантировал себе медаль Олимпиады-2020

Боксер из России Имам Хатаев победил представителя Испании Газимагомеда Джалилова в 1/4 финала олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 81 кг. Бой за третье место регламентом не предусмотрен, поэтому проигравшие в 1/2 финала становятся бронзовыми призерами Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В первом круге Хатаев одолел марокканца Ассагира Мохамеда, затем победил представителя Казахстана Бекзада Нурдаулетова. В полуфинале российский боксер встретится с победителем боя между бразильцем Кено Мачадо и британцем Бенджамином Уиттакером.

26-летний Хатаев — двукратный чемпион России (2019, 2020).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский пловец Евгений Рылов после своей победы на дистанции 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио прокомментировал обвинения в допинге от американца Райана Мерфи.