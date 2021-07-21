МОК отозвал аккредитацию главы Федерации тяжелой атлетики России на Игры-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) отозвал аккредитацию на Игры-2020 в Токио главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и исполняющего обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максима Агапитова, передает пресс-служба Спортивного арбитражного суда.

16 июля Агапитову сообщили, что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в японской столице. В частности, чиновники не должны иметь «личную историю, связанную с какими-либо нарушениями антидопинговых правил».

Жалоба на решение МОК уже была подана в Спортивный арбитражный суд (CAS), выездное отделение которого работает в Токио. Апелляция будет рассмотрена 22 июля.

Агапитов возглавил EWF 29 июня после того, как пост покинул Хасан Аккуса, которого обвиняют в сокрытии нарушений антидопинговых правил.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что CAS оправдал российских пловцов по делу о нарушении антидопинговых правил.